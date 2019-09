Man komt te laat voor enkelband en vliegt achter tralies: “Ik ben Tom Boonen niet” Siebe De Voogt

06 september 2019

14u00 10 Brugge Een 37-jarige Bruggeling is begin deze week in de gevangenis gevlogen, omdat hij te laat kwam voor de installatie van zijn enkelband. De reden? Door allerlei omstandigheden moest S.R. het 20 kilometer lange traject drie keer afleggen. En dat op zijn fiets. “Ik ben ook Tom Boonen niet, hé!”, vertelde hij vrijdagmorgen laconiek voor de Brugse strafrechter.

S.R. stapelde de voorbije jaren de veroordelingen op. Liefst 25 feiten staan al op zijn strafblad. Meestal ging het om verkeersinbreuken. Bij z’n laatste zaken sprak de politierechter bij verstek 3 en 4 maanden cel uit. Voor enkele diefstallen kreeg R. bij verstek 10 maanden cel. Afgelopen maandag moest hij zich in de Brugse gevangenis aanbieden. Door zijn vele rijverboden ging R. met de fiets richting Legeweg. “Hij kreeg de kans om de straffen met een enkelband uit te zitten bij een vriend in Wingene”, zegt zijn advocaat Mathieu Langerock. “Toen hij er met de fiets aankwam, was de man die de apparatuur moest installeren al aanwezig. Mijn cliënt had zijn identiteitskaart echter niet bij en kon zich dus niet identificeren.”

Voor R. zat er niets anders op dan opnieuw het 20 kilometer lange traject tussen Wingene en de gevangenis af te leggen met zijn fiets. “Met een vingerafdruk werd zijn identiteit bevestigd. Hij fietste opnieuw richting Wingene, maar zou uiteindelijk te laat komen.” Terwijl R. onderweg was naar zijn vriend, probeerde de gevangenis hem meermaals tevergeefs te bereiken. Uiteindelijk werd de man geseind en de ochtend nadien opgepakt. Vrijdagmorgen verscheen hij geboeid in de rechtbank, waar hij verzet aantekende tegen de 10 maanden cel die hij kreeg voor de diefstallen. “Het is jammer dat ik hier sta, want ik ben Tom Boonen niet hé!”, vertelde hij. De rechter verklaarde het verzet van R. uiteindelijk ontvankelijk, waardoor de man wellicht in de loop van vrijdag nog de gevangenis zal mogen verlaten.