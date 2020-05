Man klimt in boom om papegaai van vriendin te halen, brandweer moet hen uiteindelijk allebei komen redden Mathias Mariën

07 mei 2020

13u53 14 Brugge Een jong koppel heeft donderdagmiddag een hachelijk avontuur beleefd toen hun papegaai plots ging vliegen in het Minnewaterpark in Brugge. De man besloot in een boom te klimmen om het dier te redden, maar kwam zélf op acht meter hoogte vast te zitten. Uiteindelijk moest de brandweer zowel hem als de papegaai redden. “We zijn toch blij dat we onze papegaai veilig en wel terughebben”, glimlacht de vrouw.

Het was op z’n zachtst uitgedrukt een niet-alledaagse interventie voor politie en brandweer. De man en zijn vriendin wonen in het centrum van de stad en gaan wel vaker wandelen met hun papegaai aan een koord. Even na 12 uur liep het echter plots verkeerd. De vogel rukte zich los en vloog een boom in. Het duo was even in paniek, waarop de man besloot het heft in eigen handen te nemen. Hij begon te klimmen, maar op een hoogte van ruim acht meter bleek de situatie uitzichtloos.

Reddingsactie

Op dat moment waren de hulpdiensten al op de hoogte. De politie schatte de situatie ter plaatse in en besloot geen risico’s te nemen. “Hij zat zo’n acht meter hoog en kon niet meer veilig naar beneden komen”, bevestigt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Uiteindelijk kwam de brandweer ter plaatse met de ladderwagen om hem uit zijn benarde situatie te helpen. Zijn partner en hond stonden enkele meters lager alles te bekijken met een bang hartje.

De papegaai liet het spektakel dan weer niet aan zijn hart komen en bleef ook tijdens de reddingsactie onbewogen in de boom zitten. Met een speciaal net kon de brandweer ook het dier in veiligheid brengen. Achteraf bleek hij met een stukje koord vast te zitten aan een tak. Eenmaal op de begane grond volgde een hereniging met het koppel. Het hele avontuur eindigde gelukkig met enkel lachende, opgeluchte gezichten. “We zijn blij dat alles goed is afgelopen”, wilden de papegaai-eigenaars na afloop kwijt. Zowel de man als het beest bleven ongedeerd.