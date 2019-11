Man haalt luchtdrukpistool boven op trein tussen Oostende en Brugge en wordt gearresteerd Siebe De Voogt

30 november 2019

11u01 58 Brugge Een 30-jarige Pool heeft vrijdag in de vooravond voor paniek gezorgd op de trein tussen Oostende en Brugge. Hij haalde een luchtdrukpistool, een klein wapen met plastic bolletjes als projectiel, boven en werd bij aankomst in het station gearresteerd. De man bleek geen onbekende voor het gerecht.

Een treinreiziger verwittigde onderweg al de politie om melding te maken van de gewapende man. Een grote politiemacht wachtte hem rond 18 uur op in het station van Brugge. De 30-jarige Pool werd van de trein gehaald en in de boeien geslagen. Hij bleek naast het luchtdrukpistool ook nog een mes en een traangasbusje op zak te hebben. Het parket besloot de dertiger voor het verboden wapenbezit via de snelrechtprocedure voor de correctionele rechtbank te dagvaarden. Bij nazicht bleek de man nog onder voorwaarden te staan na een eerdere veroordeling. Het parket vordert de onmiddellijke intrekking van de probatie, waardoor hij naar de gevangenis zal worden overgebracht.