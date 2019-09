Man haalt bloempot boven in rechtszaal om onschuld te bewijzen: “Hiermee kan ik toch geen agent verwonden?” Siebe De Voogt

24 september 2019

13u20 0 Brugge Vreemd beeld dinsdagmorgen in de Brugse rechtbank. Een 34-jarige Bruggeling haalde plots een bloempot uit z’n rugzak, waarmee hij de rechter z’n onschuld wilde bewijzen. “Hiermee kan ik toch geen agent verwonden?”, vroeg hij zich af.

Kevin V. (34) moest zich verantwoorden voor slagen en verwondingen aan een Brugse politieagent. Op 29 juli vorig jaar werden de man en z’n collega’s naar de woning van de dertiger geroepen voor een burenruzie. “Ze probeerden beide partijen te scheiden, maar daarop staken de beklaagde, zijn broer en schoonzus een scheldtirade af tegenover de politie”, vertelde de procureur. Toen de broer van Kevin V. tegen de grond werd gewerkt en gearresteerd, ging de man zelf volgens het parket over de rooie. “Hij deed het raam open en gooide een bloempot met een betonnen voet in het gezicht van een agent. Die raakte daardoor lichtgewond.” Kevin V. hangt zes maanden cel boven het hoofd, maar ontkent dat hij de pot met kunstbloemen naar de agent wierp. “Mijn cliënt maakte een ongelukkige beweging en heeft daarbij de bloempot weggeslagen”, pleitte zijn advocaat Stijn Leliaert. De raadsman zette de bloempot van zijn cliënt pal voor de rechter. “Ik zie de betonnen voet niet. Hiermee kun je niemand verwonden. Dit is plastiek.” Volgens Kevin V. gebruikte de politie zinloos geweld. Hij kreeg z’n bloempot van de rechter opnieuw mee naar huis. “Op het moment dat ik gearresteerd werd, is die bloembak op de grond gevallen. Ik heb er niet mee gegooid.” Uitspraak op 22 oktober.