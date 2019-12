Man die trein in rep en roer zette met nepwapen riskeert 10 maanden cel Bart Boterman

26 december 2019

15u48 0 Brugge De Pool (30) die op 30 november in het Brugse station met een nepgeweer, een mes en een flesje traangas van een trein werd gehaald, riskeert daarvoor 10 maanden celstraf. Het station stond in rep en roer toen er een aanslag werd gevreesd. De man kreeg eerder al 30 maanden cel met voorwaarden voor een rooftocht in Knokke in maart 2016. Door zijn recent gedrag op de trein, werd die voorwaardelijke straf al omgezet naar effectief.

De man van Poolse origine zorgde die vrijdag in de vooravond voor flink wat paniek in het station van Brugge. Een reiziger op de trein van Oostende naar Brugge belde onderweg de politie met de melding dat er een gewapende man rondliep in z’n wagon. Een grote politiemacht wachtte de verdachte rond 18 uur op op het perron. “De trein werd naar een ander spoor geleid en er werd een perimeter ingesteld. In volle avondspits zorgde het incident voor flink wat tumult”, aldus de procureur op het proces. Sebastian L. werd door de agenten van de trein gehaald en in de boeien geslagen. Zijn wapen bleek een BB-gun te zijn en bovendien had de dertiger nog een busje traangas en een mes bij. De procureur eiste 10 maanden cel voor verboden wapendracht.

Puur uit domheid

“Hij droeg het wapen omdat hij schrik had voor bepaalde mensen uit het drugsmilieu. Dat hij er op de trein aan zat te prutsen was uit pure domheid. Geef mijn cliënt toch nog een kans, bijvoorbeeld door een werkstraf”, pleitte zijn advocaat. Op 12 januari 2017 werd de man al veroordeeld voor zware feiten in Knokke. Samen met twee kompanen hield hij op 29 maart 2016 een rooftocht in de buurt van de Lippenslaan. Minstens twee mannen werden er met geweld overvallen. Sebastian L. kwam weg met een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden, maar die straf werd in de loop van de maand december omgezet in effectief. Een van de voorwaarden was namelijk dat hij geen nieuwe feiten mocht plegen. De rechter doet op 23 januari uitspraak over de verboden wapendracht. Mogelijk levert het incident hem op de trein hem dus in totaal 40 maanden cel op.