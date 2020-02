Man die station in rep en roer zette met (nep)wapen vliegt 10 maanden in de cel Siebe De Voogt

27 februari 2020

13u32 0 Brugge De 30-jarige Pool die eind november het De 30-jarige Pool die eind november het Brugse station op stelten zette met een nepgeweer, heeft een effectieve celstraf van 10 maanden gekregen. Door de stoten van Sebastian L. werd aanvankelijk zelfs even gevreesd voor een aanslag.

Sebastian L. zorgde op vrijdagavond 30 november voor flink wat paniek in het station van Brugge. Een reiziger op de trein van Oostende naar Brugge belde onderweg de politie met de melding dat er een gewapende man rondliep in z’n wagon. Een grote politiemacht wachtte de verdachte rond 18 uur op op het perron. “De trein werd naar een ander spoor geleid en er werd een perimeter ingesteld. In volle avondspits zorgde het incident voor flink wat tumult”, stelde de procureur op het proces. Sebastian L. werd door de agenten van de trein gehaald en in de boeien geslagen. Zijn wapen bleek een BB-gun te zijn en bovendien had de dertiger nog een busje traangas en een mes bij.

“Hij droeg het wapen omdat hij schrik had voor bepaalde mensen uit het drugsmilieu”, pleitte zijn advocaat. “Dat hij er op de trein aan zat te prutsen was uit pure domheid.” Voor Sebastian L. was het niet de eerste keer dat hij in aanraking kwam met het gerecht. Op 12 januari 2017 werd de man al veroordeeld voor zware feiten in Knokke. Samen met twee kompanen hield hij op 29 maart 2016 een rooftocht in de buurt van de Lippenslaan. Minstens twee mannen werden er met geweld overvallen. Sebastian L. kwam weg met een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden, maar die werd door de gebeurtenissen in het station net voor Nieuwjaar omgezet in een effectieve straf.