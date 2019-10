Man ‘die Nederlanders wil doen zingen’ mee het podium op met Fiorettikoor Bart Huysentruyt

10 oktober 2019

16u44 0 Brugge De Nederlander Jan Kortie, grondlegger van stembevrijding en ‘de man die mensen wil doen zingen’, komt voor het eerst naar Brugge.

Amsterdammer Jan Kortie schreef ook het boek ‘Jouw ziel wil zingen’ waarin hij aantoont dat zingen bij ons mens-zijn hoort en even natuurlijk is als ademhalen. Op 18 oktober om 20 uur geeft hij in de Kapucijnenkerk een avond met als thema ‘Het lied van de ziel’. Jan Kortie brengt met vleugelpiano en warme stem heel wat mantra’s met een eigen verhaal. Het Fioretti jongerenkoor zingt met hem mee en in een mum van tijd mogelijk zelfs de hele kerk. Een unieke ervaring die in Nederland zalen en kerken laat vollopen. Inschrijven kan via www.stembevrijding-vlaanderen.be of via de koorleiding hilde.neutens@telenet.be of 050/31.87.56.