Man die koerier en z’n baas bedreigde met wapen voorwaardelijk vrijgelaten Siebe De Voogt

04 juni 2020

08u35 2 Brugge De 52-jarige Bruggeling die vorige week een pitakoerier en z'n baas zou bedreigd hebben met een wapen, is door de Brugse raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden. Een psychiater zal hem binnenkort onderzoeken.

De feiten speelden zich vorige week donderdag af aan een woning langs de Dudzeelse Steenweg. Een koerier kwam de Bruggeling een pita leveren, maar de man weigerde te betalen. Hij bedreigde het slachtoffer zelfs met een stok. Toen zijn baas even later ter plaatse kwam om te bemiddelen, zou die zelfs een pistool op z’n hoofd gericht hebben gekregen. De politie snelde naar de woning en kon de 52-jarige bewoner in de boeien slaan. Hij stond al bekend om wapenbezit en binnen in het huis troffen de agenten een alarmpistool aan. De Bruggeling ontkent echter dat hij de baas van de pitakoerier een pistool tegen het hoofd zette. De onderzoeksrechter hield hem desondanks aan voor bedreigingen en verboden wapenbezit, maar de raadkamer liet hem intussen vrij onder voorwaarden. De vijftiger moet onder meer psychiatrische begeleiding volgen.