Man die David (37) in borst stak met mes blijft in de cel: “Hij kon relatiebreuk met vriendin niet verkroppen” Siebe De Voogt

03 januari 2020

12u41 0 Brugge De man die David Cras (37) uit Assebroek zondagavond in de borst stak met een mes, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Bruggeling Giovanni B. (20) kon volgens zijn advocaat een recente relatiebreuk met z’n vriendin niet verkroppen. “Hij is zelf geschrokken van wat hij heeft gedaan”, zegt meester Olivier Mostrey.

De steekpartij vond zondagavond rond 19.15 uur plaats in de Wantestraat in Assebroek. Het slachtoffer zat naar televisie te kijken, toen z’n moeder hem kwam halen. Even verderop bleek Giovanni B. (20) de vader van David aangevallen te hebben. De 37-jarige man kwam tussenbeide, maar kreeg kort nadien een messteek in z’n borst. Het zelfgemaakt wapen van B. ketste gelukkig af op Davids borstbeen, waardoor geen vitale organen werden geraakt. B. vluchtte na de steekpartij weg en kon door de politie worden opgepakt aan de Katelijnepoort. Hij zou nóg drie zelfgemaakte messen op zak hebben gehad.

Volgens zijn advocaat had B. het gemunt op de nieuwe vriend van z’n ex-vriendin, die in dezelfde straat als David woont. “Dat meisje had vorige week vrijdag een punt gezet achter de relatie”, vertelt meester Olivier Mostrey. “Toen hij hoorde dat ze al iemand anders had, zijn z’n stoppen doorgeslagen. Hij heeft spijt en is geschrokken van wat hij heeft gedaan. Volgens mijn cliënt werd hij op straat eerst aangevallen.” B. verscheen vrijdagmorgen voor de raadkamer in Brugge op verdenking van poging tot doodslag. Die verlengde z’n aanhouding met een maand. De man is geen onbekende voor de politie. Volgens zijn advocaat heeft hij ook een psychiatrisch verleden.