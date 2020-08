Man die Brugse regio teisterde met auto-inbraken krijgt mildere straf Siebe De Voogt

14 augustus 2020

12u56 3 Brugge Een 29-jarige Litouwer heeft in de Brugse rechtbank een mildere straf gekregen voor een reeks inbraken in BMW’s en Mercedessen. Samen met twee kompanen sloeg K.J. twaalf keer toe in het Brugse.

In de zomer van 2017 werd de Brugse regio geteisterd door inbraken in wagens. Onder andere in Loppem, Beernem en Oostkamp vonden tussen 29 juni en 8 juli feiten plaats in de buurt van op- en afritten. Telkens viseerden de inbrekers wagens van het merk BMW of Mercedes en demonteerden ze de middenconsole. Na onderzoek van ANPR-camera’s kregen de speurders een huurwagen in het vizier. De auto werd gehuurd door een Litouwer, die er 4.300 kilometer mee had gereden. De man verbleef samen met een landgenoot tussen 28 juni en 8 juli 2017 in een hotel aan de Kinepolis in Brugge: net in de periode dat de omgeving werd geteisterd door auto-inbraken. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de twee Litouwers samen met een kompaan ook in Ninove, Opglabbeek en Zoersel inbraken hadden gepleegd. In totaal konden ze volgens het parket gelinkt worden aan zeventien feiten. De mannen werden op 7 november 2019 veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden, 37 maanden en een jaar.

‘Chicago van het Oosten’

K.J. (29), die de zwaarste straf kreeg, werd op 25 januari opgepakt in zijn thuisland en uitgeleverd aan België. Hij tekende in de gevangenis verzet aan en verscheen zo opnieuw voor de Brugse strafrechter. “Mijn cliënt betwist de drie feiten die in Zoersel gepleegd werden, maar geeft de rest toe”, sprak zijn advocaat. “Hij woonde indertijd in het zogenaamde ‘Chicago van het Oosten’ en is door de criminaliteit gevlucht naar het Verenigd Koninkrijk. Door de brexit werd de sfeer daar erg vijandig tegenover Oost-Europeanen, waarop hij naar ons land besloot te komen. Hij maakte de verkeerde keuze hier misdrijven te plegen.” De verdediging drong aan op een mildere straf. De rechter legde K.J. uiteindelijk veertog maanden cel op, waarvan tien met uitstel.