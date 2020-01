Man die brand stichtte boven chocoladewinkel, blijft in de cel: “Hij kampt met psychologische problemen” Mathias Mariën

14 januari 2020

18u12 0 Brugge De man die midden november brand stichtte in zijn appartement boven chocoladewinkel Alexamer in Sint-Michiels, blijft twee maanden langer in de cel. Volgens zijn advocate Renée Busschaert heeft de man psychologische hulp nodig.

De verdachte kampte al even met persoonlijke problemen toen hij besliste om zijn zetel in brand te steken. Opmerkelijk genoeg ging hij de brandstichting gewoon naar beneden om te melden aan de zaakvoerder wat er was gebeurd. De situatie was snel onder controle, maar de schade aan het appartement en de chocoladewinkel was groot. De dader zelf was al gevlucht voor de hulpdiensten arriveerden, maar kon één dag later opgepakt worden. Hij bekende de brandstichting en zit sindsdien in de cel.