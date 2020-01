Man die 97 illegalen naar Verenigd Koninkrijk smokkelde, krijgt zwaardere straf en 776.000 euro boete Cedric Matthys

15 januari 2020

15u08 0 Brugge Mohit M. (37) heeft in het Gentse hof van beroep acht jaar cel gekregen. De man met de Indische nationaliteit werkte als passeur. Hij hielp 97 illegalen bij hun tocht naar het Verenigd Koninkrijk. Bovenop de celstraf legden de rechters een boete van 776.000 euro op, waarvan de helft met uitstel.

Het hof van beroep was woensdagvoormiddag niet mals voor Mohit M. De mensensmokkelaar kreeg in eerste aanleg vijf jaar celstraf en een geldboete van 776.000 euro, waarvan 194.000 euro effectief. De rechters deden hier nu een stevige schep bovenop. Naast acht jaar cel zag M. zijn effectieve geldboete verhogen tot 388.000 euro. Dat was volgens de rechters meer dan noodzakelijk. “M. bracht het leven van maar liefst 97 mensen in gevaar”, zei voorzitter Marijke Schautteet bij de uitspraak. “Hij stond in nauw contact met de top van de organisatie en pleegde de feiten louter uit geldgewin. We willen als rechtbank dan ook een duidelijk signaal geven. Vijf jaar cel was niet voldoende.”

Koppig als een ezel

De zaak waar Mohit M. voor terechtstond, kwam aan het licht toen de politie in Zeebrugge steeds vaker transmigranten van de Indiase nationaliteit ontdekte. De speurders trokken op onderzoek en kwamen uit bij Mohit M. De man bleek in rechtstreeks contact te staan met twee leidinggevende figuren. Zij stuurden vanuit India de smokkel. M. en drie kompanen - twee Indiërs en een Afghaan - regelden de zaakjes in België. Van zodra zij opgepakt waren, viel de stroom migranten vanuit India in Zeebrugge stil.