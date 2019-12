Man blijft willekeurige mensen aanvallen in de uitgaansbuurt en krijgt 24 maanden cel Siebe De Voogt

19 december 2019

14u26 10 Brugge Een 23-jarige Bruggeling heeft donderdagmorgen opnieuw 24 maanden cel gekregen voor een hele reeks feiten van zinloos geweld. Laurens V. viel in totaal elf toevallige voorbijgangers aan. Hij kreeg in mei nog maar een jaar cel voor identieke feiten.

Laurens V. bedreigde op 13 november vorig jaar uit het niets een groepje mensen op de hoek van de Eiermarkt. Toen ze hem daarover aanspraken, kregen vier slachtoffers klappen. Nog geen maand later liet V. opnieuw van zich horen. Bij de openbare toiletten aan de Stadsschouwburg gaf hij twee jongemannen zonder enige aanleiding een vuistslag. Op 8 februari dit jaar kreeg een wandelend koppel te maken met de vechtersbaas. De man kreeg een slag te verwerken en ook zijn vriendin werd geraakt.

De voorlopig laatste feiten van V. dateren van 11 juli. In een nachtwinkel vroeg de man een sigaret aan een klant. Hoewel die toestemde, gaf V. hem toch plots een vuistslag. Kort nadien viel hij ook nog eens twee Italiaanse toeristen aan. Laurens V. stapelde de voorbije jaren de celstraffen op. Volgens zijn advocaat Bart Bleyaert zit hij intussen aan 3 jaar en 7 maanden gevangenisstraf. “Heb je plezier in dit soort feiten?”, vroeg de rechter aan V. “Helemaal niet”, repliceerde die. “Het is de alcohol. Als ik drink, weet ik niet meer wat ik doe.”