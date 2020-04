Man blijft achter tralies op verdenking van verkrachting van tienermeisje Siebe De Voogt

16u45 0 Brugge Een 40-jarige man uit Brugge blijft een maand langer in de cel voor de verkrachting van een tienermeisje vorige maand in Brugge. Dat heeft de raadkamer vrijdagmorgen beslist.

De verdachte, een man van Roemeense origine, zou het 14-jarig meisje hebben leren kennen via sociale media. Op maandag 16 maart spraken beiden met elkaar af in Brugge. In zijn auto zou de Roemeen het meisje misbruikt hebben. Na de feiten trok het slachtoffer naar de politie om klacht neer te leggen waarop de veertiger in de boeien werd geslagen en werd aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter op verdenking van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Hij zou de aanranding bekend hebben, maar ontkende het meisje te hebben verkracht. In afwachting van het verdere onderzoek verlengde de raadkamer zijn aanhouding vrijdagmorgen opnieuw met een maand.