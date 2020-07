Man bevredigt zich in toiletten van Brugs park in bijzijn van kind Mathias Mariën

17 juli 2020

18u02

Bron: Eigen berichtgeving, het Nieuwsblad 0 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een geval van zedenschennis is de toiletten van het Graaf Visartpark.

Een man bevredigde er zich donderdagmiddag in het bijzijn van een kind. De politie werd pas ‘s avonds ingelicht omdat het kind dat wellicht pas later aan zijn ouders vertelde. Een patrouille ging ter plaatse, maar kon uiteindelijk niks meer vaststellen. Er is wel een onderzoek gestart om de identiteit van de man te achterhalen. Omdat er een pop-upbar gevestigd is in het park, komt er heel wat meer volk.