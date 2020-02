Man bedreigt passant met (nep)wapen en verschanst zich in woning Siebe De Voogt

11u36 5 Brugge Een grote politiemacht heeft zaterdagavond een gewapende man uit een woning gehaald in de Kwekersstraat in Brugge. Hij had kort voordien een passant bedreigde met een neppistool.

De feiten speelden zich rond 19.15 uur af bij een woning in de zijstraat van de Brugse Langestraat. Een bewoner richtte om nog ongekende reden een wapen op een voorbijganger. Een grote politiemacht snelde onmiddellijk ter plaatse. Bij hun aankomst had de verdachte zich al verschanst in zijn woning. Getuigen zagen een tiental agenten met getrokken wapens het huis benaderen. Lang duurde het verzet van de bewoner niet. Kort nadien gaf hij zich over en kon hij door de politie in de boeien geslagen worden. Zijn wapen bleek nep te zijn. Volgens het Brugse parket was de man flink onder invloed van alcohol. Zondagvoormiddag kon hij nog niet verhoord worden. “Een echte aanleiding voor de feiten is er voorlopig dan ook nog niet”, klink het. “De betrokkenen kenden elkaar volgens de eerste vaststellingen niet.”