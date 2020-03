Man achtervolgt bestuurder na botsing tot in broodjeszaak en geeft hem klappen Siebe De Voogt

Brugge Een 23-jarige Afghaan uit Jabbeke staat in de Brugse rechtbank terecht voor een vechtpartij aan het station in Brugge. Na een botsing op de kiss and ride-parking ging hij de andere bestuurder achterna tot in de Subway en gaf hem verschillende klappen.

De feiten vonden plaats op 28 juni vorig jaar. H.A. kwam die dag de kiss and ride-parking aan het station opgereden, toen een andere bestuurder plots achteruit reed. Het kwam tot een aanrijding, waarna de 23-jarige Afghaan uit Jabbeke volgens het openbaar ministerie furieus reageerde. “Hij sprong uit z'n wagen en viel het slachtoffer aan”, vertelde de procureur. “Hij gaf hem drie à vier slagen in z'n gezicht, waarna de man in paniek de Subway binnenvluchtte. Hij verschuilde zich achter de toonbank, maar kreeg daar nog eens twee klappen.”

H.A. hangt een werkstraf boven het hoofd. Volgens zijn advocaat klopt de versie van het slachtoffer niet helemaal. “Die man wandelde na de botsing weg en mijn cliënt liep hem achterna, omdat de nodige papieren moesten ingevuld worden”, pleitte meester Kris Vincke. “Dat er binnen in de Subway twee slagen gevallen zijn kan, maar buiten was dat alleszins niet het geval. Mijn cliënt is sinds z'n 16de in België en is hier perfect geïntegreerd. Ik vraag de opschorting van straf.” Vonnis op 7 april.