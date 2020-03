Man (47) ligt wekenlang dood in appartement in Brugs stadscentrum Mathias Mariën

30 maart 2020

10u02

Bron: Het Nieuwsblad, eigen berichtgeving 20 Brugge In Brugge heeft de politie zaterdag een 47-jarige man aangetroffen die al weken dood lag in zijn appartement. Het gaat wellicht niet om een vereenzaamde persoon, maar wel om iemand die al een tijdje aan de rand van de samenleving leefde.

Het was een buur die zaterdag de hulpdiensten alarmeerde omdat er een sterke lijkgeur rond het appartement in de Sterstraat hing en er vliegen rondvlogen. Eenmaal binnen, trof de politie de bewoner levenloos aan. Zijn lichaam was al in verre staat van ontbinding. De precieze doodsoorzaak was dan ook niet te achterhalen. De 47-jarige man had al een tijd niemand meer gehoord. Volgens het stadsbestuur behoorde de veertiger evenwel niet tot de risicogroep waarvoor ze een actieplan tegen vereenzaming opstelden. De man leefde al een tijd aan de rand van de samenleving en had al heel wat wisselende relaties achter de rug.