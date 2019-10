Man (24) doodgereden op pechstrook E40 in Brugge: z’n vrouw en kind ontsnappen aan de dood Siebe De Voogt

23 oktober 2019

09u12 116 Brugge Op de E40 in Brugge is dinsdagnacht een 24-jarige man uit het Brusselse om het leven gekomen bij een tragisch ongeval. G.B. stond met zijn wagen stil op de pechstrook en werd daar aangereden door een vrachtwagen. Voor de man kon geen hulp meer baten. Ook zijn vrouw en kind zaten in het voertuig, maar ontsnapten aan de dood.

Hoe de zware aanrijding precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Zeker is dat het 24-jarige slachtoffer, een Franstalige man uit het Brusselse, omstreeks 2.30 uur op weg was met z’n vrouw en hun kindje. Om nog onbekende reden zette hij zich plots op de pechstrook ter hoogte van de verkeerswisselaar E40/E403 richting Oostende. Een vrachtwagen reed even later de stilstaande auto langs achteren aan. Voor de Brusselaar kon geen hulp meer baten. Hij stierf voor de ogen van z'n vrouw en kind. Beiden ontsnapten aan de dood en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket van Brugge stelde na het ongeval een verkeersdeskundige aan. Hij moet onderzoeken wat er zich dinsdagnacht precies afspeelde. De rechter- en middenrijstrook van de E40 waren na de crash een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Pas rond 6.45 uur was het wrak getakeld en werd de weg opnieuw volledig vrijgegeven.