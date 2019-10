Mama van zeven kinderen moet niet naar de gevangenis voor 19 diefstallen Siebe De Voogt

17 oktober 2019

12u30 0 Brugge Een mama van zeven uit Brugge heeft een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden gekregen voor liefst 19 diefstallen en 5 feiten van afzetterij. B.V. (39) kampte elf jaar lang met een heroïneverslaving, maar is naar eigen zeggen tot inkeer gekomen. Ze krijgt van de rechtbank de kans om zich te laten begeleiden.

De feiten waaraan B.V. (39) uit Brugge zich schuldig maakte, begonnen al op 30 december 2016. Die dag zakte de vrouw af naar de Colruyt in Brugge. Ze passeerde de kassa zonder enkele goederen te betalen en werd later geïdentificeerd op basis van camerabeelden. De moeder sloeg niet alleen toe in supermarkten. In de Ici Paris in Oostende ging ze op 25 augustus 2017 bijvoorbeeld aan de haal met een cadeaubox. Ook de vriendinnen van V. waren niet veilig. Zo ging de Brugse twee jaar geleden op bezoek bij een vrouw in Oostende. Na een babbeltje van een halfuur verliet ze de woning met de gsm van het slachtoffer.

Uiteindelijk wees het onderzoek uit dat B.V. tussen eind 2016 en 26 september vorig jaar liefst 19 diefstallen pleegde. Daarnaast pleegde ze ook vijf feiten van afzetterij, door onder meer enkele taxiritten niet te betalen. De advocate van de vrouw drong aan op een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënte heeft elf jaar met een heroïneverslaving gekampt”, pleitte meester Nadia Lorenzetti. “Ze is intussen tot inkeer gekomen en wil een laatste kans.” De rechter gaf haar donderdagmorgen inderdaad nog een laatste kans en legde de moeder een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden op. De 42-jarige vriend van de vrouw kreeg 1.600 euro boete voor één onbetaalde taxirit. Twee andere mannen die éénmaal meegingen op dievenpad legde de rechter effectieve celstraffen van 5 maanden op.