Mama Start en Het Berrefonds krijgen steun dankzij Kaasmarkt Bart Huysentruyt

09 februari 2020

08u43 0 Brugge De elfde Kaasmarkt, de eerste zondag van september in 2019, heeft geld opgeleverd voor twee goede doelen.

Dat zijn Mama Start en het Berrefonds. Mama Start is een Brugse organisatie die zich inzet voor mama’s met jonge kinderen en voor zwangere vrouwen die het financieel (even) wat moeilijker hebben. Zij krijgen 1.000 euro, net als het Berrefonds. Dat begeleidt ouderparen die geconfronteerd worden met het plotse verlies van hun baby. De Kaasmarkt 2020 vindt plaats op 6 september. Hoofdsponsor Milcobel moet, door economische omstandigheden, haar sponsoring halveren, waardoor de organisatie op zoek is naar nieuwe middelen.