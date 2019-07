Male Waar Wij Wonen én De Romeo’s zamelen 500 euro in voor Poverello Bart Huysentruyt

03 juli 2019

08u53 0 Brugge Het concert van De Romeo’s op het Peellaertplein in Sint-Kruis heeft geld opgeleverd voor het goede doel.

Het optreden op een overvol plein was een organisatie van Male Waar Wij Wonen. Zij staan in voor tal van evenementen in het kleine gehucht van Sint-Kruis. Het concert leverde 500 euro op voor armenorganisatie Poverello.