Mailbox van burgemeester overspoeld met smeekbedes: “Laat paardenkoetsen niet toe met dit weer” Bart Huysentruyt

23 juni 2019

15u00 0 Brugge Tijdens het weekend zijn de mailbox van burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en van schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (sp.a) overspoeld met e-mails over de paardenkoetsen.

De verzenders, vooral niet-Bruggelingen, zeggen daarin dat ze de koetsen uit het Brugse straatbeeld willen. In het bijzonder dringen zij aan dat de burgemeester een verbod op koetsritten zou opleggen tijdens de hitte van de komende dagen. Burgemeester Dirk De fauw zal niet op dit verzoek ingaan: “Met de koetsiers werden duidelijke afspraken gemaakt en het politiereglement van stad Brugge is bijzonder streng wat betreft de rusttijden die door de uitbaters van de koetsen moeten worden gerespecteerd.” Een paar weken geleden bracht de burgemeester zelf een bezoek aan de stallen waar heel wat paarden rusten. “Ze krijgen minstens één dag verlof na een dagje werken, hebben voldoende water en voeding én rusttijden en op warme dagen rijden de koetsen stapvoets. Hiermee zijn voldoende garanties ingebouwd om voldoende zorg te dragen voor de dieren. Ik wil erop wijzen dat ik minstens evenzeer bekommerd ben om het welzijn van de oudere bewoners. In het bijzonder in de woonzorgcentra moet het hitteplan ingeschakeld worden waarbij de bewoners onder meer genoeg vocht moeten innemen en de nodige verkoeling moeten krijgen”, aldus nog burgemeester Dirk De fauw.​