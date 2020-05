Maand na verwoestende brand wordt lichaam aangetroffen in pand dat diende als cannabisplantage in Brugs stadscentrum Mathias Mariën

20 mei 2020

16u13 3 Brugge In een uitgebrande woning in het centrum van Brugge hebben de hulpdiensten een maand na een In een uitgebrande woning in het centrum van Brugge hebben de hulpdiensten een maand na een verwoestende brand een lichaam gevonden. Opvallend: in het pand werd destijds per toeval een cannabisplantage ontdekt nadat er brand uitbrak in de woning. “Het lichaam moet nog geïdentificeerd worden. Onderzoek moet uitwijzen of er een link is met de plantage die er werd ontdekt”, zegt het Brugs parket.

Veel details over de zaak kunnen voorlopig niet vrijgegeven worden. Vast staat dat de politie op 23 april per toeval een cannabisplantage ontdekte in de woning langs de Schuttersstraat in het centrum van Brugge. Daar brak toen ‘s nachts brand uit, waarbij het volledige pand verwoest werd. De brandweerlui en politie stootten in het uitgebrande pand op een cannabisplantage. Door de fikse ravage die het vuur aanrichtte, kon niet achterhaald worden hoe groot de plantage was. Er werden ook geen bewoners aangetroffen.

Lijk gevonden

Een kleine maand later is in diezelfde woning nu een levenloos lichaam aangetroffen. In welke omstandigheden en op welke plaats dat gebeurde, is onduidelijk. De woning is ondertussen verzegeld door de politie. “We kunnen bevestigen dat er in het pand een lichaam is aangetroffen dat nog moet geïdentificeerd worden”, reageert het Brugs parket. “Het verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er een link is met de plantage die daar vorige maand werd ontdekt." Waarom het zo lang duurde voor het verkoolde lichaam werd ontdekt, wordt niet meegedeeld. Net woensdagochtend werd langs de Pathoekeweg enkele kilometers verderop nog een cannabisplantage opgerold. De speurders vielen daar binnen in een loods. Over de omvang en eventuele arrestaties kan nog niet gecommuniceerd worden. Wel laat het parket weten dat er voorlopig niet vanuit gegaan wordt dat er een link bestaat tussen beide dossiers.