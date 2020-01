Maak kennis met Flack, de schoolhond van het VTI Zeebrugge: “Komaf maken met negatief imago” Mathias Mariën

20 januari 2020

17u25 0 Brugge Het VTI Zeebrugge wil de komende jaren het negatieve beeld dat bestaat over de school laten verdwijnen. Joke Knockaert is er sinds enkele maanden directeur - de eerste vrouw die er de rol invult - en beseft dat ze voor een enorme uitdaging staat. Eén van haar eerste verwezenlijkingen is de introductie van Flack, de schoolhond. “We willen een nieuwe wind laten waaien door de school. Op korte tijd is Flack de knuffelhond van zowel leerlingen als leerkrachten geworden”, glimlacht Joke.

VTI Zeebrugge heeft de naam om een school te zijn waar leerlingen die nergens anders heen kunnen, uiteindelijk terecht komen. Een positief beeld is dat niet meteen, maar tegelijk wil de nieuwe directeur dat nuanceren. “Het is een label dat we als school met trots dragen”, duidt Knockaert. “We hebben een zeer gedreven en gemotiveerd team van leerlingbegeleiders, ondersteuners en leerkrachten die de kinderen en jongeren van heel nabij volgen. We zetten hierbij in op aanklampend werken en herstelgericht beleid. En we merken dat dit werkt. Jongeren die elders uitvallen, krijgen hier een echte tweede kans.”

100 procent werkgarantie

Joke Knockaert (49) nam midden oktober de fakkel over van Philip Curvers als directeur. Daarmee is ze meteen de eerste vrouw die de leiding heeft in VTI Zeebrugge. “Mijn grootste drijfveer voor deze functie is om jongeren, ouders én leerkrachten trots te laten zijn op het metier dat leerlingen leren in een echte vakschool”, zegt Joke. De vraag of ze als eerste vrouwelijke directeur in het VTI Zeebrugge voldoende haar mannetje zal staan, beantwoordt ze met een brede glimlach. Technische scholen en meisjes zijn immers nog steeds geen evidentie. Maar tijden zijn veranderd. Meer en meer meisjes kiezen bewust voor een technische opleiding, ook het aantal vrouwelijke vakleerkrachten stijgt. Bovendien zijn de mogelijkheden voor de school enorm. Het VTI Zeebrugge ligt midden in het havengebied, en dat is volgens Knockaert strategisch belangrijk. Ze wil verder werk maken van samenwerking met de vele havenbedrijven. “Zij schreeuwen om werknemers met een degelijke technische of beroepsopleiding. Onze school heeft de expertise in huis om jongeren uit de regio klaar te stomen voor deze specifieke arbeidsmarkt”, klinkt het. “Eigenlijk kunnen we alle leerlingen die bij ons afstuderen een bijna 100% werkgarantie in de regio bieden omdat we zo hard inzetten op kwaliteit, en daar moeten we blijven op inzetten.”

Schoolhond

Ondanks alle troeven, blijft het VTI worstelen met een negatieve beeldvorming. De nieuwe directeur wil daarom een nieuwe wind laten blazen door de school Eén van de eerste zichtbare veranderingen is de komst van schoolhond Flack. Volgens de directeur brengt Flack een zorgzame, familiale sfeer naar de school. “Na een proefperiode van 2 weken vond meer dan 90 procent van de leerlingen dat de schoolhond moest blijven. Er is volgens hen minder ruzie onderling omdat de meeste aandacht naar de hond gaat", legt Joke uit. “Voor veel leerlingen brengt Flack vreugde op school. Ook leerlingbegeleiders en ondersteuners nemen soms de hond mee om te helpen bij de begeleiding en ondersteuning van leerlingen zoals bijvoorbeeld in een gesprek waarbij een leerling het emotioneel moeilijk heeft en steun kan vinden bij de hond. “Eigenlijk is Flack de knuffelhond van zowel leerlingen en leerkrachten”, besluit Joke Knockaert. De aanwezigheid van de viervoeter zorgt alvast zichtbaar voor een goede sfeer op de speelplaats. De leerlingen zelf zijn ook vol lof.