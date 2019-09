Maak kennis met de eerste Pepernotenfabriek in ons land Bart Huysentruyt

07 september 2019

13u26 0 Brugge De Pepernotenfabriek van Delft heeft zaterdag haar eerste, tijdelijke, winkel in het centrum van Brugge geopend.

De Pepernotenfabriek heeft dit jaar meer dan 50 verschillende smaken en komt daar nu voor het eerst mee naar België. In Nederland zijn de winkels al enkele jaren een grandioos succes. Initiatiefnemers zijn Denny ter Steege en Egon Kok. “In Nederland eten we elk seizoen met zijn allen zeven miljard pepernoten, waarvan wij er ruim 5,5 miljard verkopen”, glimlacht Ter Steege. De winkel opende in de Steenstraat 35 en is open van maandag tot zaterdag van 10 tot 18 uur. De Pepernotenfabriek van Delft sluit op 1 januari 2020 weer de deuren.