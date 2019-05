Maaike De Vreese (N-VA) als nieuwkomer meteen het Vlaams parlement in Bart Huysentruyt

27 mei 2019

11u22 0 Brugge Maaike De Vreese (34) uit Brugge mag als nieuwkomer in de politiek meteen gaan zetelen in het Vlaams parlement. Ze behaalde als nummer twee op de lijst 14.810 voorkeursstemmen.

“Ik ben heel tevreden", zegt ze. “Niet alleen omdat mijn partij de grootste van Vlaanderen blijft, maar ook omdat mijn score goed is. Ik zie het volledig zitten om te gaan zetelen in het Vlaams parlement. Daarvoor neem ik politiek verlof. Ik wil dat goed doen en er een fulltime job van maken.” Maaike De Vreese rolde de politiek in als adviseur op het kabinet van Theo Francken. “Logisch dus dat ik me ook zal toespitsen op thema’s als integratie, inburgering, veiligheid en jeugddelinquentie."