Luister naar Give Peace a Chance op Brugse beiaard Bart Huysentruyt

06 augustus 2020

08u31 0 Brugge Stadsbeiaardier Wim Berteloot speelt vandaag, donderdag, om 15 uur het lied ‘Give Peace a Chance’ van John Lennon op de beiaard van Brugge.

Op maandag 6 augustus 1945, 8.15 uur, 75 jaar geleden dus, werd voor het eerst in de geschiedenis een nucleair wapen ingezet boven Hiroshima, met duizenden doden tot gevolg. Om het drama van Hiroshima voor het voetlicht te brengen en de eis voor een kernwapenvrije wereld kracht bij te zetten, zal Vredesactie Brugge op de Markt in Brugge vandaag tussen 15 en 16.30 uur een pancarte tonen waarop de impact van een kernbom op Brugse grondgebied te zien is. De actie wordt kracht bij gezet met het vredeslied van John Lennon. Dat zal over de Markt weerklinken.