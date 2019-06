Ludieke pauze (mét prijzen) voor studenten die samen blokken Bart Huysentruyt

05 juni 2019

08u41 0 Brugge De Jeugddienst en medewerkers van Brugge Studentenstad bezoeken alle studeerlocaties in Brugge om de blokkende studenten even te ontspannen met een ‘stressparcours’.

Sinds de start van de blok op 18 mei zoeken studenten elkaar dagelijks op om samen te studeren. Samen studeren is al een tijdje een trend. Het gezelschap van vrienden en medestudenten inspireert en motiveert. Door mee te doen aan het examenstressparcours vallen er voor die studenten in Brugge voor het eerst prijzen te winnen. “Met die prijzen maken we het leven tijden de blok een beetje aangenamer. Vorige week kreeg de snelste een food voucher van Mr. Spaghetti, want een student wint veel tijd door niet zelf zijn potje te moeten koken. Vandaag ontvangt de winnaar een Spotify Premium abonnement, zodat hij of zij met gepaste muziek op de achtergrond kan studeren of ontspannen”, legt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a) uit. Volgende week, als de vermoeidheid van de blok al begint door te wegen, wordt er gestreden voor je gewicht in energy drankjes. En de winnaar in week vier krijgt een ontspannende massage cadeau om alle examenstress uit zijn of haar lichaam te bannen.

Nieuw tijdens deze blokperiode is The Student Village in de Hauwerstraat. Studenten kunnen in mei en juni kennis maken met dit nagelnieuwe studentenhuis in het voormalig politiecommissariaat door er te komen studeren. Het is elke weekdag open van 17 tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 9 tot 19 uur. Twee studentenclubs (Brihos en Aethyra) engageren zich vrijwillig om de permanentie op zich te nemen.