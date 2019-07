Louis Naeyaert als winnaar kwarttriatlon meteen ontvangen op stadhuis Bart Huysentruyt

11 juli 2019

10u10 0 Brugge Bruggeling Louis Naeyaert, de winnaar van de kwarttriatlon eind juni in Brugge, kreeg een ontvangst op het stadhuis.

“Bij temperaturen van boven de dertig graden heeft Louis in onze stad een prachtprestatie neergezet in de kwarttriatlon”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Dankzij de aanmoedigingen en zijn doorzettingsvermogen kon hij op het einde nog Kenneth Vandendriessche bijbenen en verslaan." Louis Naeyaert beschouwt de overwinning als de mooiste in zijn carrière. Het is ook de eerste keer dat hij daarvoor op het stadhuis ontvangen wordt.