Louis Debackere (82) teruggevonden in goede gezondheid Siebe De Voogt

08 januari 2020

12u54 41 Brugge Politie en parket zijn een dag lang op zoek geweest naar de 82-jarige Louis Debackere uit Brugge. De man verdween dinsdag spoorloos uit het AZ Sint-Lucas in Assebroek. Woensdagnamiddag kwam het goede nieuws dat Louis teruggevonden is in goede gezondheid.

Op bevel van het Brugse parket verspreidde de federale politie woensdagmorgen een opsporingsbericht. Louis Debackere werd dinsdag rond 20 uur voor het laatst gezien in het AZ Sint-Lucas. Hij verliet het ziekenhuis in de Sint-Lucaslaan, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van de tachtiger. De man is 1,65 meter lang en mager gebouwd. Hij heeft grijs haar en is kalend. Op het ogenblik van z'n verdwijning droeg Louis een beige jas en donkere broek. Hij gebruikte een donkere wandelstok, aangezien hij minder goed te been is. Woensdagnamiddag omstreeks 13.30 uur kwam het goede nieuws dat de bejaarde man terecht is. Hij verkeert volgens de politie in goede gezondheid.