Louis (81) overlijdt in zwaar getroffen Brugs woonzorgcentrum: “Personeel enorm dankbaar voor goede zorgen” Mathias Mariën

14 april 2020

13u36 0 Brugge Louis Van Acker (81) is afgelopen weekend overleden in het zwaar getroffen woonzorgcentrum Westervier. De tachtiger verbleef er nog maar sinds enkele weken en is één van de voorlopig 21 bewoners die er het leven liet. “We zijn het personeel van het centrum dankbaar voor de goede zorgen”, zegt de familie.

De corona-uitbraak in het Brugs woonzorgcentrum heeft nu al 21 families zwaar getroffen. Louis (81) verbleef er sinds enkele weken en leed aan dementie. Hoewel zijn fysieke gezondheid nog goed was, vertoonde ook hij ruim een week geleden de eerste ziekteverschijnselen. Uiteindelijk ging zijn toestand steeds verder achteruit. In de loop van zaterdagnacht overleed Louis in zijn kamer. De afgenomen test zal moeten uitwijzen of hij met zekerheid besmet was met het coronavirus.

Cercle Brugge

Louis was zijn hele carrière werkzaam bij de FOD Financiën en was een supporter in hart en nieren van Cercle Brugge. De voorbije maanden kon hij echter steeds minder wedstrijden bijwonen door zijn dementie. De tachtiger laat een vrouw, dochter en kleindochter na. De familie kreeg een dag voor zijn overlijden wel nog de kans om afscheid te nemen toen het verplegend personeel merkte dat zijn toestand niet meer zou verbeteren. De familie benadrukt dat ze dankbaar zijn voor de goede zorgen die werden verleend aan Louis in deze moeilijke periode en dat ze de mogelijkheid kregen hem nog een laatste keer te zien.