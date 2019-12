Lotte is het enige Brugse kerstekindje Bart Huysentruyt

26 december 2019

18u56 0 Brugge In Brugge is op kerstdag één kindje geboren: Lotte Clevers zag het levenslicht in het AZ Sint-Lucas.

Lotte is een dochtertje voor Yves Clevers en Lisa De Bruijne uit Assebroek. Het flinke meisje kwam in de namiddag voor het eerst piepen: om 15.21 uur. Ze weegt 3,320 kilogram en is 48,5 cm groot. In het AZ Sint-Jan waren er dit jaar geen kerstekindjes.