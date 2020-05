Los Lobos, Kommil Foo en Jef Neve zijn de eerste namen van nieuw cultuurseizoen in Stadsschouwburg Bart Huysentruyt

01 mei 2020

10u13 0 Brugge De Brugse Stadsschouwburg heeft al vijf namen gestrikt om het najaar te kleuren. Dan hoopt de cultuurtempel weer de zaal te kunnen openen.

“Om deze vreemde periode te overbruggen, geven al wat namen vrij die we vanaf volgend cultuurseizoen programmeren", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Het zijn vijf toppers die staan te popelen om in onze Stadsschouwburg op te treden.”

Pianist Jef Neve is de eerste. Hij komt op 23 januari 2021. Daarna is het de beurt aan Kommil Foo en het Brussels Jazz Orchestra op 4 februari 2021. In mei van volgend jaar komen de ambiancemakers van Los Lobos vanuit Los Angeles naar Brugge. Ze spelen dan onder andere hun wereldhit La Bamba. Tussendoor zijn er nog optredens van het Australische circusgezelschap Circa en Antigone in de Amazone, een productie van het NT Gent.

De verkoop van de eerste vijf namen start op 12 mei om 13 uur. Tickets zijn vanaf dan te koop op 050/44.30.60 of op de website van het Cultuurcentrum Brugge.