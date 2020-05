Loodzware machine kantelt tegen dak van woning, met ravage tot gevolg Mathias Mariën

25 mei 2020

18u15 0 Brugge Langs de Bossuytlaan in Assebroek is maandagmiddag een verreiker, een voertuig om zware lasten te tillen en te verplaatsen, tegen het dak van een villa gekanteld. Dat gebeurde tijdens renovatiewerken. De schade aan het dak is aanzienlijk.



De dakwerker was volop bezig toen rond 11.30 uur de poot van de machine wegzakte in een ondergrondse aalput. Daardoor raakte de verreiker uit balans en kantelde het zwaargewicht tegen het dak van de woning. De bewoners waren op dat moment niet aanwezig. Bij het incident liep één arbeider lichte verwondingen op.

Al snel was duidelijk dat de schade aan de woning aanzienlijk is. Er gaapt een groot gat in het dak van de villa. Volgens de eerste vaststellingen had niemand weet van de ondergrondse aalput waardoor de machine kon kantelen. In de loop van de namiddag kwamen twee grote kranen ter plaatse om de verreiker recht te trekken en te verwijderen uit de woning. De Bossuytlaan was daardoor uren afgesloten voor het autoverkeer. De politie regelde een omleiding.