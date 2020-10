Loods waarvan 13-jarige jongen door dak viel, gaat onder de sloophamer Mathias Mariën

05 oktober 2020

16u16 0 Brugge De stad Brugge heeft een vergunning afgeleverd voor de sloop van een oude loods langs de Pathoekeweg. Het is op die plaats waar eind 2018 een jongen door het dak is gevallen. Kyano overleefde de val als bij wonder en is ondertussen quasi volledig hersteld . De stad Brugge heeft een vergunning afgeleverd voor de sloop van een oude loods langs de Pathoekeweg. Het is op die plaats waar eind 2018 een jongen door het dak is gevallen.

De toen 13-jarige jongen had nochtans tal van verwondingen door zijn val. Zo liep hij meerdere breuken op in zijn gezicht en had hij een gescheurde nier én een klaplong. Kyano hield er uiteindelijk enkel licht gehoorverlies aan zijn linkeroor aan over.

De loods was destijds al in vervallen staat en gaat binnenkort dus tegen de grond. Het terrein zal ingezaaid worden met gras en klaargemaakt worden voor een toekomstig project.