Lokale horeca reageert opgetogen over nieuw Club-stadion: “Enorme boost voor De Platse” Mathias Mariën & Bart Huysentruyt

10 januari 2020

13u21 6 Brugge Blijdschap op De Platse in Sint-Andries, waar de horeca-uitbaters zich in de handen wrijven bij het nieuws dat Club Brugge haar nieuwe stadion dan toch op Jan Breydel zal bouwen. “Club Brugge leeft hier al zó lang”, zegt Sven Dhoest, ex-speler, van Den Comptoir. “Dat ze hier blijven is schitterend.”

Niet langs de Blankenbergse Steenweg, maar wel gewoon naast het huidige stadion: daar komt de nieuwe voetbaltempel van Club Brugge. Blauwzwart wil er in 2024 al spelen. Het is uitstekend nieuws voor de horeca-uitbaters in Sint-Andries, die al jaren een graantje meepikken van het succes van Club. Toen het nieuws bekend raakte dat Club een stadion zou bouwen langs de Blankenbergse Steenweg waren ze wel wat ontgoocheld. Nu kan de blijdschap niet op.

Je kan niet ontkennen dat de aanwezigheid van Club voor onze zaak een serieuze extra betekent Sven Dhoest

Fantastisch nieuws

Sven Dhoest, ex-doelman van Club Brugge die samen met zijn ouders Nick en Sabine Café Den Comptoir uitbaat op De Platse reageert opgetogen: “Dit is fantastisch nieuws. Club Brugge leeft hier al zó lang. Voor de wedstrijd, na de wedstrijd… Als ze kampioen spelen, wordt dat ook hier op De Platse gevierd. Zeker met hun huidige status is het ontzettend mooi dat ze hier in Sint-Andries blijven. Het is de succesvolste, best gestructureerde club van het land. Of we vreesden voor een vertrek? Je kan niet ontkennen dat de aanwezigheid van Club voor onze zaak een serieuze extra betekent. Wel is het zo dat wij niet enkel van Club Brugge leven. Waren ze naar een andere locatie verhuisd, dan was dat eigenlijk niet meer dan logisch geweest. Nu ze hier blijven, is dat des te beter. Het is een complete verrassing, maar wel een prachtig verhaal.”

Voor- en nadelen

Bij voetbal hoort behalve een pintje uiteraard ook een frietje. Frituur Carlos op De Platse is al jaar en dag dé plaats waar de fans voor en na de wedstrijd samenkomen. “In het verleden hebben we wel wat problemen gehad met hooliganisme. Zo hebben we ooit eens prikkeldraad op ons dak moeten zetten. Maar de laatste twee jaar zijn er geen incidenten geweest. Alles samen is het dus zeker zéér goed nieuws”, zegt uitbater Pascal Van Brabant. “Voor De Platse is het ongetwijfeld een boost. Voor mij persoonlijk betekenen de wedstrijden van Club Brugge op jaarbasis 10 procent extra inkomsten. Ook bij een verhuis hadden we dus zeker kunnen overleven, maar uiteraard is dit scenario nog beter. Een groter stadion betekent automatisch ook meer volk.” Al haalt Pascal ook een nadeel aan, dat zich ook al met het huidige stadion voordoet. “Sinds de invoering van de play-offs is de kalender enorm onvoorspelbaar geworden. Vroeger kon je bijna het volledige voetbaljaar op voorhand aanduiden in de agenda en op zoek gaan naar personeel voor die dagen. Tegenwoordig is dat moeilijker, zeker in periodes zoals rond kerstmis is het niet eenvoudig volk te vinden”, aldus Van Brabant. “Ach, eigenlijk lijkt me dit wel de beste oplossing. Club Brugge kon nog wachten op de andere locatie, maar hoelang zou dat weer geduurd hebben? Een ploeg als Club Brugge verdient een modern stadion.”