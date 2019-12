Lokaalmarkt vindt nieuwe stek in voormalige kerk Sint-Franciscus van Assisi Bart Huysentruyt

05 december 2019

15u40 0 Brugge De Lokaalmarkt, waar elke vrijdag lokale boeren hun koopwaar aan klanten aanprijzen, verhuist in 2020 zo goed als zeker naar de leegstaande kerk Sint-Franciscus van Assisi in Sint-Kruis. De kerk staat al twee jaar leeg, in afwachting van een nieuwe bestemming. “Dit is een geschenk uit de hemel, want we stonden bijna op straat", zegt initiatiefnemer Sjarel Buysschaert.

Lokaalmarkt is een wekelijkse overdekte boerenmarkt met bar en kinderatelier, elke vrijdag tussen 15 en 19 uur. Dat gebeurt tot eind dit jaar in de voormalige gebouwen van de provincie in de Abdijbekestraat. Omdat de eigenaar van het gebouw daar een woonproject wil realiseren, moeten de initiatiefnemers op zoek naar een nieuwe locatie. “We zoeken eigenlijk al sinds we daar gestart zijn naar een vaste stek in Brugge", zegt Sjarel Buysschaert. “Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel de stadsdiensten actief meehelpen in onze zoektocht, hebben we nog geen vaste plaats gevonden.”

Zenuwachtige boeren

Dat werd nijpend, maar er is een oplossing in de maak. “De boeren werden al zenuwachtig", knipoogt Buysschaert. “Het concept slaat immers heel goed aan. Elke vrijdag mogen we veel klanten verwelkomen. Mensen schenken wel degelijk veel waarde aan lokaal geproduceerde producten en komen ze massaal kopen. Net daarom zou het heel spijtig zijn dat we tijdelijk zouden verdwijnen.” In hun zoektocht vielen de ogen van de organisatoren van de Lokaalmarkt op het voormalig kerkgebouw Sint-Franciscus van Assisi in Sint-Kruis. “De kerk is een tijdje geleden verkocht aan de scholengemeenschap Sint-Trudo”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De verkoopovereenkomst met de school is getekend, de akte volgt binnen vier maanden en nadien zal de school een bouwvergunning indienen. In afwachting van de definitieve herbestemming is de school akkoord met het gebruik door Lokaalmarkt. Alle betrokkenen zijn tevreden, want leegstand is voor niemand een goede zaak", aldus Van Volcem.

Brandweer

Sjarel Buysschaert benadrukt dat de nieuwe locatie nog niet helemaal zeker is. “We moeten immers nog goedkeuring krijgen van de brandweer en we moeten het financiële plaatje nog maken. Maar het is wel 90 procent zeker dat we in 2020 naar daar verhuizen. Het is zeker een geschenk uit de hemel, want anders stonden we op straat. Nu kunnen we de Bruggelingen ook blijvend aan ons binden. Het is uiteraard weer een tijdelijke oplossing, maar dit geeft ons tijd om verder te zoeken naar een definitieve stek.”

Lokaalmarkt zal ook in Sint-Kruis iedere vrijdag open zijn van 15 tot 19 uur.