Lokaalmarkt neemt intrek in Sint-Franciscus van Assisiëkerk: “Zolang de kerk leegstaat, zijn we welkom” Bart Huysentruyt

17 januari 2020

18u08 0 Brugge In de leegstaande Sint-Franciscus van Assisiëkerk in Sint-Kruis Brugge is vrijdag de Lokaalmarkt voor het eerst geopend. De wekelijkse boerenmarkt met bar en kinderatelier moest weg uit Sint-Andries en vond een ander tijdelijk onderkomen.

Op Lokaalmarkt Brugge bieden boeren en producenten uit de streek elke vrijdag tussen 15 en 19 uur een breed aanbod verse voedingsproducten aan. Naast vlees, brood of groenten vind je er ook zuivel en fruit. Wekelijks wordt het vaste aanbod aangevuld met lokale producenten die ambachtelijk werken. Volgens marktverantwoordelijke Cibe Vandewalle is kwaliteit de grootste troef van Lokaalmarkt. “Groenten in de supermarkt zijn minstens een paar dagen oud: die bij ons zijn hoogstens de dag ervoor geoogst en zitten nog vol vitamines. Ons vlees komt van dieren die goed zijn verzorgd en een mooi leven hebben geleid. Ons brood bevat geen meelverbeteraars en verteert makkelijker.”

Het concept opende op 29 november 2018 de deuren in het voormalige provinciehuis in Sint-Andries. Omdat het gebouw een nieuwe bestemming kreeg, moest Lokaalmarkt op zoek naar een nieuwe locatie. Die vond het in de Sint Franciscus van Assisiëkerk in Sint-Kruis. “De stad stimuleert het gebruik van leegstaande panden om ze te verweven met hedendaagse initiatieven, zoals Lokaalmarkt”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De combinatie van authentieke omgeving met ambachtelijke producten zal voor een unieke winkelervaring zorgen. En zo wordt het gebouw gedurende de bouwaanvraag optimaal benut.”

Behalve in Brugge is er ook een Lokaalmarkt in Deerlijk, Heule, Roeselare en Gent. Meer info op www.lokaalmarkt.be.