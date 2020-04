Lodewijk Coiseaukaai wordt heraangelegd ter hoogte van Politiehuis Bart Huysentruyt

17 april 2020

11u18 0 Brugge De firma Verkinderen uit Langemark start op maandag 20 april met de heraanleg van de Lodewijk Coiseaukaai ter hoogte van het Politiehuis. Het einde van de werken is voorzien op maandag 1 juni.

De aannemer werkt er onder meer aan de opbraak van de betonverharding, het herstel van de greppels en de stoepranden en aan de heraanleg van de betonverharding. De werken gebeuren in twee fases. Het verkeer heeft via verkeerslichten doorgang in de twee richtingen. Het zware verkeer (+3,5 ton) volgt een omleiding via de Pathoekeweg.