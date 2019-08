Locatie voor trouwfeest nodig? Brughia Eventhouse opent de deuren Bart Huysentruyt

31 augustus 2019

13u30 0 Brugge In de Boogschutterslaan in Sint-Kruis hebben Alain en Nele Van Hoecke zopas Brughia Eventhouse geopend. Dat is een gloednieuwe feestzaal.

Je kan Alain en Nele kennen als uitbaters van de bar van Tennisclub Brughia. Ze hebben ook de foodtruck Lollipop Wafels in uitbating. Beide bezigheden blijven ze gewoon verderzetten. “Maar de feestzaal is een opportuniteit, want vrij zeldzaam in Brugge", zegt Alain Van Houcke. “Het gebouw van de vroegere Powerzone stond vrij en we vonden het een geschikte plaats om zoiets te beginnen. Vincent Van Laere was de architect. Binnen hebben we 180 plaatsen, buiten zelfs ruimte voor meer dan 300 man. Wie de zaal huurt, krijgt er meteen tafels en stoelen bij en een professionele licht- en klankinstallatie.”