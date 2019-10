Litouwse inbrekers riskeren tot 40 maanden cel voor diefstal van middenconsoles uit BMW’s en Mercedessen Siebe De Voogt

03 oktober 2019

14u38 4 Brugge Drie Litouwers riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 40 maanden voor een hele reeks inbraken in BMW’s en Mercedessen. De bende pleegde in het Brugse twaalf feiten, maar kon uiteindelijk nooit gevat worden.

In de zomer van 2017 werd de Brugse regio geteisterd door inbraken in wagens. Onder meer in Loppem, Beernem en Oostkamp vonden tussen 29 juni en 8 juli feiten plaats in de buurt van op- en afritten. Telkens viseerden de inbrekers wagens van het merk BMW of Mercedes en demonteerden ze de middenconsole. Na onderzoek van ANPR-camera’s kregen de speurders een huurwagen in het vizier. De auto werd gehuurd door één van de Litouwers. “De beklaagde sloot op 28 juni een contract af en bracht de wagen op 10 juli weer binnen”, vertelde de procureur. “Hij had er liefst 4.300 kilometer mee gereden. De man verbleef tussen 28 juni en 8 juli in een hotel nabij de Kinepolis in Brugge, samen met de tweede beklaagde.” Verder onderzoek bracht aan het licht dat de bende ook in Ninove en Opglabbeek inbraken pleegde. En ook in Zoersel sloegen ze toe. “De eerste en derde beklaagde werden er op 13 september gecontroleerd, maar mochten beschikken. Kort nadien kregen de politiediensten ter plaatse drie aangiftes binnen van inbraken in wagens.” De drie Litouwers konden nooit worden opgepakt en lieten dan ook verstek gaan voor hun proces. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen van 40, 37 en 9 maanden. “Dit is een internationaal gestuurde bende. Dergelijke inbraken in wagens komen al te vaak voor en zorgen meestal voor aanzienlijke schade bij de slachtoffers.” Uitspraak op 7 november.