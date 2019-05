Litouwer aangehouden op verdenking van vijftiental diefstallen van auto-onderdelen Mathias Mariën

22 mei 2019

13u07 0 Brugge Een 28-jarige Litouwer zit in de cel op verdenking van een vijftiental diefstallen van auto-onderdelen.

De man werd maandagmiddag op heterdaad betrapt tijdens een diefstal in Zeebrugge. De verdachte moest auto’s opladen op zijn trekker, maar maakte van de gelegenheid gebruik om onderdelen uit de voertuigen te stelen. De diefstal van een compressor uit een Renault werd gezien door een medewerker van het bedrijf waar hij de wagens moest ophalen. In zijn vrachtwagen werden een twaalftal compressoren van verschillende merken en wieldoppen en automatten van BMW aangetroffen. Sinds april komt de man mogelijk in aanmerking voor een vijftiental gelijkaardige feiten. Woensdagochtend werd de verdachte aangehouden door de onderzoeksrechter.