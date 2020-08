Liefst 800.000 mensen hebben deze zomer gefietst in het Brugse Ommeland, en dat is een kwart meer dan anders Bart Huysentruyt

26 augustus 2020

12u18 0 Brugge Met 800.000 fietsers heeft de toeristische regio Brugse Ommeland er een topzomer opzitten. Zo’n 22 procent meer mensen dan vorige zomer verkenden de omgeving tijdens hun ‘staycation’.

Een rondvraag van het provinciebedrijf Westtoer maakt duidelijk dat de logiessector vooral in juli goede cijfers noteerde. Met 800.000 recreatieve fietsers is het fietstoerisme de zomertopper in het Brugse Ommeland. “De promotiecampagne van ‘Vlaanderen Vakantieland’ heeft goed gewerkt. Door de corona-maatregelen bleef het aantal toeristen uit de buurlanden beperkt”, stelt Westtoer-voorzitter Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) vast. “Voor de eerste acht maanden van 2020 noteerde Westtoer al 2,1 miljoen recreatieve fietsers op het fietsnetwerk in de regio. Dat is een toename van 27 procent in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar.

In geheel West-Vlaanderen zijn deze zomer meer dan twee miljoen recreatieve fietsers geregistreerd op het fietsnetwerk. Dat is ook 25 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Op topdagen waren er meer dan 50.000 recreatieve fietsers per dag. De cijfers zijn gebaseerd op de vaste fietstelinstallaties langs de fietsnetwerken in de provincie.