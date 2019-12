Lichtinstallatie begeeft het onder stevige rukwinden: stadsbestuur moet op zoek naar alternatief Siebe De Voogt

15u37 8 Brugge Een van de lichtinstallaties van het Wintergloed-parcours in het Koning Albert I-park in Brugge heeft het maandagnamiddag begeven onder de stevige rukwinden. De constructie kan volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) niet heropgebouwd worden. “We gaan zo snel mogelijk op zoek naar een alternatief”, zegt hij.

Hoewel de lichtinstallatie gekeurd was en normaal bestand moest zijn tegen rukwinden, begaf de constructie het maandagnamiddag toch. Een deel van de installatie kwam terecht in het water. De verantwoordelijke firma ging de situatie ter plaatse bekijken en stelde vast dat de schade te groot was om de opstelling nog te heropbouwen. “Een erg jammere zaak”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Nochtans was ons verzekerd dat de installatie bestand was tegen hevige wind. Hij was ook gekeurd. Was het een zwakke plek in de constructie of was de wind op die plaats te sterk? Ik weet het niet. Dat zal wellicht werk zijn voor de verzekeringsmaatschappijen.”

Door het instorten van de opstelling in het Koning Albert I-park viel ook de stroom in de andere installaties van Wintergloed uit. Dat euvel werd snel hersteld, maar voor de bewuste locatie naast de Westmeers moet het stadsbestuur wel op zoek naar een andere oplossing. “De lichtinstallatie was speciaal ontworpen voor die plaats”, stelt De fauw. “De verantwoordelijke firma bekijkt of zij zelf een alternatief voorhanden hebben. Zoniet, gaan we zelf op zoek naar een installatie die past binnen het concept van Wintergloed.”

60-tal-oproepen

De brandweerposten van hulpverleningszone 1 kregen deze namiddag al een 60-tal oproepen te verwerken. Tot grote incidenten kwam het nog nergens. “Vooral de kustregio lijkt getroffen door de onstuimige weersomstandigheden”, zegt woordvoerster Ilse Mayens. “De oproepen gaan vooral over losgekomen dakbekleding, dakgoten en hekkens.”