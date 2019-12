Lichtinstallatie aan fontein maakt comeback: “Zelfde effecten, andere materialen” Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

18 december 2019

19u38 28 Brugge Alsof er niks gebeurd is: de lichtinstallatie aan de fontein in het Koning Albert I-park pronkt weer in alle glorie, nadat stevige rukwinden de installatie tien dagen geleden onherstelbare schade hadden toegebracht.

Het Genkse bureau Painting with Light vond een oplossing. “De installatie is gewoon weer nagebouwd, maar dan met andere materialen. De vorige versie was helemaal stuk”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Hevige rukwinden hadden op 10 december de installatie vernield. De installatie werd nochtans berekend en gemaakt om in normale weersomstandigheden optimaal te functioneren. Zo is het hele concept van Wintergloed weer in alle glorie te bewonderen. Ook de vogels in datzelfde park. Zij werden dinsdag weggenomen, omdat er stalen genomen werden voor de uitbreiding van de ondergrondse parking van ‘t Zand. De installatie staat er ondertussen weer.