Lichaam uit water gehaald langs Buiten Boeverievest Mathias Mariën

24 maart 2020

18u52 2 Brugge Langs de Buiten Boeverievest in Brugge is dinsdagmiddag even na 16 uur een lijk gevonden in het water.

Het was een voorbijganger die het levenloze lichaam opmerkte en de hulpdiensten alarmeerde. Zij konden alleen het overlijden van de man vaststellen. Het parket van Brugge is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. Momenteel is het nog te vroeg om te communiceren over de identiteit of wat er precies gebeurde.