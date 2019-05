Libiër krijgt tien maanden cel voor binnendringen van de haven van Zeebrugge Siebe De Voogt

24 mei 2019

14u54 0 Brugge Een 35-jarige Libiër heeft in de Brugse rechtbank tien maanden cel gekregen voor het binnendringen van de haven in Zeebrugge. Acht andere transmigranten kregen voor dezelfde feiten zes maanden gevangenisstraf.

Mohamed El M. werd op 5 maart in de boeien geslagen op de terreinen van een havenbedrijf. De man bleek geen onbekende voor het gerecht. In november vorig jaar werd hij in de correctionele rechtbank van Brussel immers al veroordeeld voor enkele diefstallen. De rechter legde hem toen twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel, op. Door zijn strafblad kreeg El M. vrijdagmorgen tien maanden cel. Acht andere havenindringers kwamen er vanaf met zes maanden. De jongemannen uit Soedan, Irak, Syrië, Afghanistan en Vietnam liepen eind februari en begin maart tegen de lamp.