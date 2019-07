Levi’s opent begin augustus (eindelijk) vestiging in Steenstraat Mathias Mariën

26 juli 2019

13u27 3 Brugge Het lange wachten wordt beloond: het bekende kledingmerk Levi’s opent op 3 augustus een vestiging in de Steenstraat in Brugge.

Voor liefhebbers van het modemerk was het even wachten, aangezien de winkel aanvankelijk al eind maart de deuren zou openen in de winkelstraat. Op dit moment zijn de laatste voorbereidingen bezig en kan de winkel begin augustus eindelijk opengaan. In het pand was voorheen de kledingzaak ‘Morgan de toi’ gevestigd. “Met een aantal ingrepen wordt het pand aangepast zodat het past binnen het concept van de nieuwe uitbaters”, vertelde schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) eerder al.