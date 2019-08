Levensgevaarlijk: tieners beklimmen werfkraan in Brugge en filmen stunt met drone Mathias Mariën

23 augustus 2019

07u22 3 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een filmpje van twee waaghalzen die een werfkraan beklimmen langs de Vaartdijkstraat.

Het filmpje werd zes dagen geleden online gezet. Indrukwekkend zijn de beelden wel, maar tegelijk is de stunt van de jongeren levensgevaarlijk. Niet alleen beklimmen ze de hoge kraan, ze wandelen er ook op en staan zelfs op de tegengewichten om alles goed in beeld te kunnen brengen. Daarbij maken ze zelfs gebruik van een drone die ze vanop de kraan besturen. Opvallend genoeg is de filmer mogelijk niet aan zijn proefstuk toe. De 17-jarige Bruggeling die het filmpje online zette, beklom in september 2017 al eens een bouwkraan aan de overkant van het water. Ook toen startte de politie een onderzoek en tikten ze de tiener op de vingers. Omdat ze op zich geen schade aanbrachten, kan de politie weinig meer doen. Of de tiener ook nu zélf opnieuw de kraan beklom, is niet helemaal duidelijk. Bij de video zet hij namelijk dat hij de video niet zelf maakte. Al blijft het feit dat de twee jongeren een levensgevaarlijk stunt uithalen. De eigenaar van de werf kan klacht indienen en is dat ook van plan. De kraan staat namelijk op privéterrein. Dat de Bruggeling niet van plan is snel te stoppen met dergelijke ondernemingen, is te zien op zijn YouTube-account. Hij kondigt op 24 augustus om middernacht namelijk een nieuwe video aan van een beklimming van een bouwkraan ...

